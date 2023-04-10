Суспільство

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим

10 Квітня 2023 15:30
54
читать на русском →
рада

Верховна Рада проголосувала за повернення військовим надбавки у 30 000 гривень. Відповідну поправку до законопроєкта №8312 депутати ухвалили на засіданні в понеділок.

Сам законопроєкт стосується правового регулювання питань, пов’язаних із управлінням військовим майном. Але перед другим читанням низка депутатів запропонували до нього поправку щодо додаткової винагороди для військовослужбовців, поліцейських та співробітників ДСНС.

Вона передбачає, що на період дії воєнного стану вони мають отримувати 30 000 грн надбавки, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Квітня 2023 16:38
43

Україна повернула з російського полону 100 військових
10 Квітня 2023 18:28
9

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та відбили понад 20 атак окупантів, – Генштаб
10 Квітня 2023 16:14
45

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
10 Квітня 2023 15:30
54

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим
10 Квітня 2023 14:14
36

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки