Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим

Верховна Рада проголосувала за повернення військовим надбавки у 30 000 гривень. Відповідну поправку до законопроєкта №8312 депутати ухвалили на засіданні в понеділок.

Сам законопроєкт стосується правового регулювання питань, пов’язаних із управлінням військовим майном. Але перед другим читанням низка депутатів запропонували до нього поправку щодо додаткової винагороди для військовослужбовців, поліцейських та співробітників ДСНС.

Вона передбачає, що на період дії воєнного стану вони мають отримувати 30 000 грн надбавки, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.