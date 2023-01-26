Суспільство

ППО знищила 47 крилатих ракет ворога, – Залужний

26 Січня 2023 13:15
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війна

Російські окупанти сьогодні, 26 січня, запустили по Україні 55 ракет. При цьому 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він повідомив, що загарбники здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр”, Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

“Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей”, – написав Залужний.

Він підкреслив, що мета російських окупантів залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.


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