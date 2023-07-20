Помер Кевін Митник – головний кіберзлочинець 1990 років

Колишній хакер, фахівець із комп’ютерної безпеки Кевін Митник помер у віці 59 років у Лас-Вегасі, повідомляє The New York Times. Його смерть підтвердила представниця тренінгової компанії KnowBe4 Кеті Уоттман, а також компанія з комп’ютерної безпеки, яку він започаткував. Митник помер від ускладнень, що виникли через рак підшлункової залози.

Кевін Митник — один із найвідоміших кіберзлочинців 1990-х років, якого звинувачували в крадіжці комп’ютерних даних і номерів банківських карток у США, через що слідчі називали його “найбільш розшукуваним” хакером у світі (ЗМІ називали його “хакером № 1”).

Митник провів майже чотири роки ув’язнення за злом корпоративних комп’ютерних мереж. Він вийшов на волю у 2020 році і розпочав кар’єру консультанта з безпеки, а також писав книги та виступав із лекціями.

Згідно з некрологом, яке розповсюдило похоронне бюро в Лас-Вегасі, у Митника залишилася дружина Кімберлі, яка вагітна їхньою першою дитиною.