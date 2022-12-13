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Побутові пожежі почастішали на Харківщині: статистика та причини

13 Грудня 2022 12:29
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пожежа

На Харківщині зросла кількість пожеж, не пов’язаних з обстрілами. У листопаді їх трапилося 235 — це у 1,5 більше, ніж у жовтні. А за перші 10 днів грудня вже сталося понад 100 загорянь, пише “Суспільне”.

Одна з таких пожеж трапилася у селищі Лісне 11 грудня. Тоді в житловому будинку загинув 53-річний власник оселі, вогонь пошкодив 5 квартир.

“Натопив пічку й, мабуть, заснув. Працював в екопарку, теж там топив мавпам, нормальна людина. Будинок старий, ще з 1937 року, він у нас вже горить утретє”, — розповідає мешканка будинку Галина Ігнатова.

Зараз мешканці будинку закривають дірявий дах. Саме селище пів року перебувало під обстрілами. У жовтні тут повністю відновили газо- та електропостачання, розповідає голова громади Олександр Гололобов. Каже, з початком холодів побільшало пожеж.

“Десь за три тижні це третій будинок горить. Складна ситуація, що цей будинок поза балансом, і мешканці, коли ми агітували створити ОСББ, його не створили, тому пряма бюджетна допомога неможлива. Будемо шукати можливість поза бюджетними коштами для відновлення”, — сказав голова громади.

З яких причин трапляються пожежі

Найпоширеніша причина пожеж — опалювальні прилади, каже представник облуправління надзвичайників Сергій Колосовський.

“Причина загибелі людей у пожежах — несправне пічне опалення. Кожен з вас зможе врятувати сам своє життя: це відношення до безпеки, відношення до правил”, — каже Колосовський.

Як уберегтися від пожеж

Колосовський радить перевіряти пічки на початку опалювального сезону.

“Перевірити тягу, перевірити на щільність димохід, щоб не було тріщин. У жодному разі не використовувати горючі рідини для розпалювання печей”, — говорить рятувальник.

Статистика: порівняння з 2021 роком

За словами Колосовського, з початку року на Харківщині трапилися майже 2800 пожеж, не пов’язаних з бойовими діями. У них загинули 93 людини.

“Статистика покращилася: на 15% пожеж виникло менше і на 11 людей загинуло менше. Торік цей показник був значно гірший, але я не хотів би говорити, що це люди стали десь більш добросовісно ставитися до цих питань. Погодні умови сприяли меншій кількості пожеж в екосистемах, також з Харкова виїхала досить велика кількість людей”, — сказав Колосовський.


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