Суспільство

Перша група українських військових закінчила навчання в Чехії. Наступна прибуде в січні

22 Грудня 2022 19:24
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допомога, чехія

Перша ротація українських військових 22 грудня завершила навчання на Лібавському військовому полігоні в Чехії. Наступна група бійців прибуде сюди в січні 2023 року.

Про це повідомили чеське видання Lidovky та телеканал ČT24.

Новачки та досвідчені бійці з фронту навчалися в Чехії як базовим військовим навичкам, зокрема стрільбі з автомата чи керуванню БМП, так і командним навичкам. Українці ж передали чеським колегам свій досвід ведення справжніх боїв, зазначають ЗМІ.

«Ми навчали українців самостійно вести бойові дії та ефективно захищати свою територію та суверенітет. Це загальноєвропейські зусилля під прапором Місії допомоги ЄС», — повідомили в армії Чехії.

Українські військові провели в Лібаві близько трьох тижнів. Окрім стрільби та тактичної підготовки підрозділ чисельністю механізованого батальйону, тобто кілька сотень людей, вчив планування атаки, оборони чи пересування.

До кінця 2023 року в Чехії мають відбутися ще чотири навчальні тури для бійців Збройних сил України. Перший з них запланований на кінець січня.

Загалом до кінця наступного року Чехія планує навчити в себе до 4 тисяч українських військових, переважно з механізованих підрозділів. У навчаннях беруть участь понад 200 чеських солдатів, іноді до них приєднується додаткове підкріплення.


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