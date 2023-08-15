Суспільство

Перевірка військкоматів: що відомо про результати на Харківщині

15 Серпня 2023 14:48
читать на русском →
армія, військомат

У Харківській області в рамках перевірки керівників центрів комплектування на 15 серпня не зафіксували порушень.

Про це під час брифінгу сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, повідомляє Суспільне Харків.

“Виявили в ході перевірки керівників центрів комплектування порушення в Одеській, Запорізький, Львівській областях. У Харківській області поки не зафіксували відповідних фактів. Разом з тим до нас надійшли кілька заяв від громадян з Харківської області про можливі порушення. Після їхньої перевірки зможемо оголосити результати”, — сказав Новіков.

Він зазначив, що агентство здійснює перевірки на два види можливих порушень: наявність необґрунтованих активів і незаконного збагачення, а також конфлікт інтересів.

“Це робота у підпорядкуванні керівників центрів близьких людей, це видача в інтересах близьких людей документів військово-облікових чи тих, що звільняють від призову. Однак основна мета по перевірках центрів комплектування полягає не в тому, щоб знайти конкретні порушення у діяльності конкретних людей, а щоб змінити систему”, — сказав Олександр Новіков.

Керівник НАЗК зазначив, що перевірки керівників центрів комплектування триватимуть до кінця вересня: “Перевіряємо тільки керівників, але будемо вдячні громадянам за надання інформації”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Серпня 2023 15:24

Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 290 млн євро
15 Серпня 2023 15:03

Росіяни обстріляли Україну ракетами, виготовленими цього року
15 Серпня 2023 14:48

Перевірка військкоматів: що відомо про результати на Харківщині
15 Серпня 2023 14:16

Росіяни готують провокацію на Курській АЕС – ЦНС
15 Серпня 2023 13:40

Арештовані активи Фірташа на понад 7 мільярдів гривень
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки