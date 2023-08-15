Перевірка військкоматів: що відомо про результати на Харківщині

У Харківській області в рамках перевірки керівників центрів комплектування на 15 серпня не зафіксували порушень.

Про це під час брифінгу сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, повідомляє Суспільне Харків.

“Виявили в ході перевірки керівників центрів комплектування порушення в Одеській, Запорізький, Львівській областях. У Харківській області поки не зафіксували відповідних фактів. Разом з тим до нас надійшли кілька заяв від громадян з Харківської області про можливі порушення. Після їхньої перевірки зможемо оголосити результати”, — сказав Новіков.

Він зазначив, що агентство здійснює перевірки на два види можливих порушень: наявність необґрунтованих активів і незаконного збагачення, а також конфлікт інтересів.

“Це робота у підпорядкуванні керівників центрів близьких людей, це видача в інтересах близьких людей документів військово-облікових чи тих, що звільняють від призову. Однак основна мета по перевірках центрів комплектування полягає не в тому, щоб знайти конкретні порушення у діяльності конкретних людей, а щоб змінити систему”, — сказав Олександр Новіков.

Керівник НАЗК зазначив, що перевірки керівників центрів комплектування триватимуть до кінця вересня: “Перевіряємо тільки керівників, але будемо вдячні громадянам за надання інформації”.