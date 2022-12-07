Суспільство

Окупанти готують контрнаступ на Куп’янському напрямку, – Череватий

7 Грудня 2022 17:19
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війна

Російські окупанти готують контрнаступ та хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, ЗСУ знають про усі плани рашистів, тому готуються до подальших атак росіян.

“Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати”, – пояснив Череватий.

Він зазначив, що ситуація складна, але під контролем.

“Ми бачимо всі їхні дії”, – додів речник східного угруповання військ.


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