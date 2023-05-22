Навчання українських пілотів F-16 розпочнеться найближчим часом – МЗС Нідерландів

Навчання українських льотчиків-винищувачів польотам на F-16 розпочнеться найближчим часом. Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє RTL Nieuws.

Як зазначається, глава МЗС Нідерландів поки що відмовився назвати конкретну дату початку підготовки та термін навчання українських льотчиків польотам на F-16, але, за його словами, це має статися “дуже швидко”.

Гукстра також не став уточнювати, в якій саме країні – у Нідерландах, Данії, Норвегії, Бельгії чи іншій країні проводитиметься це навчання.

“Завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко починали діяти”, – сказав він.