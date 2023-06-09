На Херсонщині вже евакуювали 2,5 тисячі людей

Наразі з підтоплених територій Херсонщини вже евакуйовано понад 2,5 тисячі громадян.

Про це у ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник голови ДСНС Володимир Демчук.

“Наразі на Херсонщині вже евакуювали понад 2,5 тисячі громадян. Крім того, під час евакуації силами ДСНС було врятовано понад 600 людей”, – сказав Демчук.

Він зазначив, що ДСНС продовжує надавати допомогу громадянам, для цього залучені всі необхідні сили і засоби всіх складових сектору безпеки і оборони.

За його словами, на території Херсонщини ситуація залишається складною.

“Сьогодні ми спостерігали зниження рівня води орієнтовно до 30 сантиметрів. Зараз маємо рівень затоплення в районі Херсона близько 5 метрів”, – підкреслив Демчук.