Суспільство

На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають, – Сирський

18 Квітня 2023 09:16
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війна

Російська армія посилює обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Російські війська зосереджують найбільші свої зусилля і намагються взяти місто під контроль будь-якою ціною.

“Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну”, – зазначив генерал-полковник.

Сирський додав, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника перейти в атаку. Проте українські артилеристи зламали плани ворога. Тому росіяни втекли, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку російські спроби штурмів також були безуспішними через стійкість українських захисників.


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