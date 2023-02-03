Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar

Міністерство оборони узгодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому”, – повідомив начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутний.

Він також повідомив, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України та органами військової прокуратури усунуло перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

“Серед повернутих ділянок — земельна ділянка діючого авіаційного полігону, яка призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ. Повернута територія є фундаментальною основою для підготовки наших льотчиків, які захищають повітряний простір України”, – зазначив Закутній.

Кабінет Міністрів України прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БпЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років.

Будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці.