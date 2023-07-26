Квитки російською мовою. “Укрзалізниця” втрапила у мовний скандал

У соціальних мережах звернули увагу, що інформація у квитках “Укрзалізниці” міжнародного сполучення подана лише російською та англійською мовами. На це відреагував мовний омбудсмен. У компанії заявили, що новий міжнародний квиток перебуває зараз на узгодженні у партнерів — іноземних залізниць.

Новий електронний квиток міжнародного сполучення “Укрзалізниця” показала на своїй сторінці у Facebook.

Раніше українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура опублікувала в Facebook скриншот посадкового документа на потяг “Перемишль — Львів” при його поверненні через сервіс “Укрзалізниці”.

Режисерка розповіла, що в сервісі повернення квитків всі дані описані лише російською та англійською. Водночас у коментарях під дописом зауважили, що самі квитки заповнені українською та англійською.

А втім, інформація про те, що в міжнародних квитках “Укрзалізниці” відсутня українська мова, викликала обурення серед користувачів.

Вони стали відмічати сторінки “Укрзалізниці” та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня із проханням відреагувати.

Мовний омбудсмен заявив, що це “серйозне порушення мовного закону з боку “Укрзалізниці”, і додав, що вже розпочав заходи державного контролю щодо компанії.

“Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність”, — наголосив уповноважений.

Згодом “Укрзалізниця” показала нову версію електронного квитка міжнародного сполучення. Наразі він — на узгоджені в іноземних залізницях.

“І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій — і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків”, — розповіли в «Укрзалізниці».

У компанії підкреслили, що процес українізації залізниці йде узгодженим графіком: до кінця 2023 планується замінити ще низку бланків, оновити вивіски, навігацію тощо.

Нагадаємо, за 2022 рік уповноважений із захисту державної мови отримав 2846 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше скарг надійшло з Києва. Серед лідерів також Харківщина.