Із зони підтоплення евакуйовано вже понад 2,3 тисячі людей — МВС

Із зони підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях вже евакуйовано 2 334 людини.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Найбільше людей вивезли із мікрорайону Корабел у Херсоні — 1 765. Людей евакуювали у Корабельному, Дніпровському та Суворовському районах Херсона, а також 18 населених пунктах.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підтопленими залишаються 3 375 осель. Для порятунку людей працюють 62 плавзасоби. Людей рятують і надзвичайники, і волонтери.

Також постраждалих евакуюють з Баштанського району Миколаївської області. Звідти, за словами Клименка, евакуювали близько 800 людей.