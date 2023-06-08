Із зони підтоплення евакуйовано вже понад 2,3 тисячі людей — МВС

Із зони підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях вже евакуйовано 2 334 людини.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Найбільше людей вивезли із мікрорайону Корабел у Херсоні — 1 765. Людей евакуювали у Корабельному, Дніпровському та Суворовському районах Херсона, а також 18 населених пунктах.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підтопленими залишаються 3 375 осель. Для порятунку людей працюють 62 плавзасоби. Людей рятують і надзвичайники, і волонтери.
Також постраждалих евакуюють з Баштанського району Миколаївської області. Звідти, за словами Клименка, евакуювали близько 800 людей.