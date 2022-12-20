Ілон Маск шукає нового керівника Twitter, – CNBC

Власник і генеральний директор Twitter Ілон Маск шукає нового виконавчого директора компанії.

Про це повідомляє CNBC посилаючись на власні джерела.

Видання зазначає, що пошуки нового генерального директора Маском почалися ще до опитування в Twitter, де мільярдер поцікавився у користувачів, чи варто йому покинути пост очільника соціальної мережі.

CNBC повідомляє, що у жовтні Маск заявив, що його посада генерального директора буде тимчасовою, однак нещодавно він написав у twitter, що “наступника немає”.

“Питання полягає не в тому, щоб знайти генерального директора, а в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter”, – написав він.