Суспільство

Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю, щоб покорити Еверест – Bihus

5 Липня 2023 14:44
60
читать на русском →
корупція

Bihus.info стверджує, що президент Київміськбуд Ігор Кушнір використав довідку про інвалідність, щоб отримати право на виїзд за кордон, а після цього піднявся на Еверест.

Кушнір та його дружина Оксана у травні 2023 року стали 34 і 35 українськими альпіністами, які здійснили сходження на Еверест.

“За даними наших джерел, у примітках до виїзду містилася інформація про довідку про інвалідність”, – йдеться в сюжеті.

Підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 000.

Кушнір заявив, що перетинав кордон на законних підставах, в тому числі для медичних консультацій щодо онкологічного захворювання.

“Мене знято з військового обліку згідно чинного законодавства”, – запевнив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Липня 2023 15:25
32

Катастрофа МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від чотирьох країн
5 Липня 2023 16:23
9

Влада Болгарії підтвердила підготовку до візиту Зеленського
5 Липня 2023 14:44
60

Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю, щоб покорити Еверест – Bihus
5 Липня 2023 14:08
72

На Волині священник покарав дитину за те, що вона рвала черешні 
5 Липня 2023 12:22
43

Президент Литви заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі “не розчарує українців”
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки