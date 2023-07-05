Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю, щоб покорити Еверест – Bihus

Bihus.info стверджує, що президент Київміськбуд Ігор Кушнір використав довідку про інвалідність, щоб отримати право на виїзд за кордон, а після цього піднявся на Еверест.

Кушнір та його дружина Оксана у травні 2023 року стали 34 і 35 українськими альпіністами, які здійснили сходження на Еверест.

“За даними наших джерел, у примітках до виїзду містилася інформація про довідку про інвалідність”, – йдеться в сюжеті.

Підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 000.

Кушнір заявив, що перетинав кордон на законних підставах, в тому числі для медичних консультацій щодо онкологічного захворювання.

“Мене знято з військового обліку згідно чинного законодавства”, – запевнив він.