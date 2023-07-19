Суспільство

Фейковий Telegram Буданова зібрав майже 20 тис. читачів та ввів в оману ЗМІ

19 Липня 2023 21:34
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розвідка, змі

Фейковий Telegram-канал глави ГУР Кирила Буданова зібрав майже 20 000 користувачів та ввів в оману низку найбільших українських ЗМІ, спричинивши фейкові новини.

Зокрема, несправжній Буданов “підтвердив” удар України по Криму. Загалом канал намагається мімікрувати під справжній і містить значну частку реальної інформації. Деякі пости маскуються під повідомлення ГУР. Насторожують фінансові збори, які проводяться на каналі – ніхто не може напевно сказати, куди насправді підуть кошти від них.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до громадян України та закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.


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