Естонія передала Україні партію допомоги для підводного розмінування

Українські рятувальники отримали від Естонії партію допомоги для підводного розмінування.

Про це поінформувала пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, 1 серпня естонські рятувальники передали українським колегам з Миколаєва понад 90 металошукачів та чотири спеціалізованих автомобілі.

Зазначають, що миколаївські рятувальники також отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету німецького міста Зіндельфінген.

“Благодійники передали на потреби миколаївських вогнеборців вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3×6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого”, – йдеться у заяві міністерства.