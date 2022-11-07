Для харків’ян облаштують 80 пунктів обігріву

“Харківські теплові мережі” готуються облаштувати 80 пунктів обігріву для харків’ян та 41 пункт для своїх співробітників.

Про це повідомили у міській раді.

На підприємстві для пунктів обігріву виготовляють буржуйки, заготовляють деревину та виготовляють лави.

“Розробив модель пічки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Він виконав креслення, після чого зварив кілька штук у вихідні. Одна пічка вже встановлена у пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, оснащена ручками. На плоскій поверхні можна готувати їжу”, — повідомили у міській раді.

“Процес виготовлення буржуйки починається з нарізки старої труби, що відслужила термін під землею, але як джерело теплопостачання, з металу в 6 мм завтовшки, пропрацює не один рік. Для зручності транспортування передбачили залізні ручки. Зверху на плоскій поверхні можна гріти воду чи готувати їжу”, — сказано у повідомленні.