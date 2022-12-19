Суспільство

Держприкордонслужба не зафіксувала змін у Білорусі біля кордону з Україною, поки там тривала перевірка готовності військ

19 Грудня 2022 15:42
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білорусь, прикордонники

Українські прикордонники не зафіксували змін у Білорусі біля кордону з Україною, поки там відбувалася перевірка бойової готовності військ. Також не було нестандартних ситуацій безпосередньо на лінії кордону.

Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Hromadske.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Якщо ж якісь зміни під час перевірки у Білорусі відбулися, то це було не біля кордону, каже Демченко. За його словами, якщо перевірка у Білорусі щось змінила, фактично для України це нічого не змінює.

«Україна мусить бути готовою до розвитку будь-яких ситуацій, і ми це робимо. Ми протягом тривалого проміжку часу укріплювали і продовжуємо укріплювати як лінію кордону з Білоруссю, так і прикордоння для того, щоб стримати будь-які спроби, якщо хтось повторно (вирішить наступати) або спробує долучитися до війни, яку розв’язала росія проти нашої країни», — резюмував Демченко.


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