Суспільство

Британська розвідка спрогнозувала, як зима вплине на бойові дії в Україні

14 Листопада 2022 09:18
37
війна, зима

Через настання зими на фронті зменшиться інтенсивність наступальних дій, а українські військові та окупанти перейдуть до більш позиційного протистояння.

Британська розвідка у щоденному аналітичному звіті зазначає, що зима змінить умови як для окупантів, так і для українських військових. Зміни тривалості світлового дня, температури та погоди створять нові випробування для солдатів. А усі рішення, які прийматиме російський генштаб частково залежатимуть й від настання зими.

Скорочення світлового дня до менш ніж 9 годин на добу призводить до меншої кількості наступальних дій та переходу до більш позиційного оборонного протистояння.

У розвідці Британії додали, що військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю потерпатимуть від холоду. Крім того, вікно “золотої години”, протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

“Сама погода призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Вони створюватимуть додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських військових та додаватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання. Навіть такі базові вправи, як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає”, – підсумували у британські розвідці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Листопада 2022 11:14
59

Зеленський приїхав у звільнений Херсон

14 Листопада 2022 11:52
22

Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть
14 Листопада 2022 10:36
24

Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20
14 Листопада 2022 09:30
101

Сунак назвав п’ять кроків для зниження впливу Росії та Путіна на світову економіку
14 Листопада 2022 08:54
30

Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки