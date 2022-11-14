Британська розвідка спрогнозувала, як зима вплине на бойові дії в Україні

Через настання зими на фронті зменшиться інтенсивність наступальних дій, а українські військові та окупанти перейдуть до більш позиційного протистояння.

Британська розвідка у щоденному аналітичному звіті зазначає, що зима змінить умови як для окупантів, так і для українських військових. Зміни тривалості світлового дня, температури та погоди створять нові випробування для солдатів. А усі рішення, які прийматиме російський генштаб частково залежатимуть й від настання зими.

Скорочення світлового дня до менш ніж 9 годин на добу призводить до меншої кількості наступальних дій та переходу до більш позиційного оборонного протистояння.

У розвідці Британії додали, що військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю потерпатимуть від холоду. Крім того, вікно “золотої години”, протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

“Сама погода призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Вони створюватимуть додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських військових та додаватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання. Навіть такі базові вправи, як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає”, – підсумували у британські розвідці.