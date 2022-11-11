Суспільство

Більше половини окупаційних військ ще на правому березі Херсонщини, – ГУР

11 Листопада 2022 20:02
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розвідка, Деокупація

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі Дніпра, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

“Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег.

Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших”, – сказав Скібіцький в інтерв’ю “The Guardian”.

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня, але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і “час покаже”, чи вирішать вони захищати місто.


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