Бійці 24 ОМБр знищили ударний гелікоптер РФ

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у понеділок знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба 24 ОМБр.

“Силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24.

“Крокодил” противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила”, -повідомили в бригаді.

Вказано, що після влучання ворожий гелікоптер впав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.