Суспільство

Бійці 24 ОМБр знищили ударний гелікоптер РФ

22 Травня 2023 15:17
39
читать на русском →
війна

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у понеділок знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба 24 ОМБр.

“Силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24.

“Крокодил” противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила”, -повідомили в бригаді.

Вказано, що після влучання ворожий гелікоптер впав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Травня 2023 15:04
66

ГУР про події на Бєлгородщині: військові створюють “смугу безпеки”, операцію проводять виключно громадяни Росії
22 Травня 2023 16:01
13

Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
22 Травня 2023 15:17
39

Бійці 24 ОМБр знищили ударний гелікоптер РФ
22 Травня 2023 14:30
144

“РДК” продовжує “наводити шурхіт” у Білгородській області
22 Травня 2023 13:43
26

“Укренерго” повідомило про відновлення подачі електрики на ЗАЕС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
усі думки