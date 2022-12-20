Суспільство

Атака “шахедами” 19 грудня була найбільшою від початку вторгнення — Повітряні сили

20 Грудня 2022 15:47
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війна

19 грудня Росія здійснила найбільший за кількістю випущених іранських дронів-камікадзе обстріл “Шахедами” території України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу.

“Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших “шахедних” обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість “Шахедів” вони ще не випускали.

Після тривалої паузи…маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, зрозуміло, що не все вдається збивати”, – сказав Ігнат.

За інформацією Повітряних сил, загалом за листопад і грудень Росія застосувала 127 безпілотників Shahed і 300 крилатих ракет.

Від початку застосування ворогом іранських дронів-камікадзе (13 вересня) ППО збила приблизно 430 таких БПЛА.


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