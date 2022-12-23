Суспільство

78% громадян вважають, що Україна не має йти на компроміси з РФ заради припинення війни, – опитування

23 Грудня 2022 19:25
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війна

За даними опитування Харківського інституту соціальних досліджень, не сумніваються у поверненні всіх тимчасово окупованих територій України 89% громадян.

Про це інформує ZN.ua.

При цьому ще 6% опитаних радше впевнені у поверненні окупованих території, ніж навпаки. Ще 1% радше не впевнений у деокупації, 2% – сумніваються у поверненні під контроль України окупованих земель. Важко було відповісти на це питання 2% респондентів.

Водночас 78% опитаних вважають, що Україна не має йти на жодні компроміси заради припинення війни. За надання окупованим територіям спецстатусу у складі України висловилися 6%, за відмову нашої держави від членства в НАТО – 4%. Також по 3% респондентів вважають прийнятним надання російській мові статусу другої державної та амністію всіх, хто служив у збройних формуваннях на окупованих територіях. Ще 2% українців вважають, що для припинення розв’язаної Росією війни можна визнати Крим російським. А на думку 1% варто відмовитись від євроінтеграції. При цьому 9% респондентів не змогли відповісти на це питання. В цьому випадку соціологи зазначили, що відповідаючи на питання про компроміси респонденти могли вибрати кілька варіантів, тому сума всіх відповідей перевищує 100%.

Перемогою України над РФ у цій війні для 57% громадян є повернення до наших кордонів 1991 року. Ще для 21% перемогою буде, якщо Україна стане визнаним лідером у Східній Європі. Повернення до кордонів на момент вторгнення РФ 24 лютого назвали перемогою 8% опитаних, ще стільки ж респондентів вказали на розпад РФ на кілька держав. Ще 2% дали іншу відповідь, а 4% – було важко відповісти.

Що стосується безпосередньо Криму, то 75% українців вважають окупацію півострова частиною російсько-української війни. Скоріше це частина війни, ніж ні – для 9%. Ще для 2% окупація Криму скоріше не є частиною війни, ніж навпаки, для 8% – це точно не є частиною російсько-української війни, 6% – важко відповісти на це питання.


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