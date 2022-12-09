19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом

В 19 країнах Голодомор 1932–1933 років офіційно визнаний геноцидом українського народу

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ в Україні.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932–1933 років актом геноциду проти українського народу.

“Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні”, – зазначили в МЗС.

У відомстві повідомили, що продовжують закликати міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України, сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні, а також підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності.