Суспільство

Словацькі перевізники тимчасово розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

22 Листопада 2023 09:28
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кордон, Словаччина

Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок в пункті пропуску “Вишнє Нємецьке” – “Ужгород”.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

“В ході взаємодії з представниками Прикордонної поліції Словацької Республіки отримано інформацію про тимчасове зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску “Вишнє Нємецьке”.

Відмітимо, що станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску “Вишнє Нємецке” в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів”.

За словами офіцера, згалом за минулу добу 21 листопада через пункти пропуску “Ужгород- Вишнє Нємецке” кордон перетнули 250 вантажівок в обидва напрямки, і ці показники є щонайменше на 100 одиниць транспорту менші ніж за попередні дні.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд та виїзд в пункті пропуску як і раніше здійснюється в шатному режимі.

У разі зміни ситуації Державна прикордонна служба України обіцяє повідомляти про це на своїх інформаційних сторінках.


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