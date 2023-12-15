Суспільство

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною

15 Грудня 2023 10:50
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Словаччина, кордон

Словацькі перевізники розблокували на невизначений термін рух вантажівок на в’їзд перед пунктом пропуску “Вишнє-Нємецке”.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується. За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в’їзд у Словаччину перед пунктом пропуску “Вишнє-Нємецке”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що з моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску “Ужгород” оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.


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