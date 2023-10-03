Словаччина звинуватила Росію у втручанні у вибори

Міністерство закордонних справ Словаччини звинуватило Росію у втручанні у парламентські вибори, що відбулися в країні. Про це йдеться у заяві відомства, яку цитує Barrons із посиланням на AFP.

За словами дипломатів, спробою втручання у вибори є висловлювання голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що проукраїнська центристська партія Словаччини “є проксі США”.

“Ми вважаємо таку дезінформацію, що навмисно розповсюджується, неприпустимим втручанням РФ у виборчий процес у Словаччині”, — сказано в заяві.

МЗС країни викликало представника російського посольства і закликало Москву припинити пропаганду проти Словаччини.

Росіяни ж “класично” відкинули звинувачення у втручанні у виборчий процес.