Політика

Словаччина виділить кошти на дві машини розмінування для України

14 Листопада 2023 21:53
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україна, Словаччина

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар у понеділок підтвердив наміри країни після зміни влади продовжити гуманітарну допомогу, зокрема надаючи засоби для розмінування.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на словацьке інформагентство TERAZ; Бланар сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ

Голова словацького МЗС підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і спрямує свою гуманітарну допомогу в цьому напрямку, а також готує допомогу у сфері розмінування.

“Словацька Республіка профінансує українській стороні виробництво двох машин для розмінування Božena IV, які мають бути на службі в Херсонській області на початку наступного року”, – сказав він.

Бланар також повторив слова прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що влада країни не надаватиме військову допомогу Україні.

“Однак усі комерційні питання, пов’язані з контрактами на постачання зброї, є справою окремих компаній, які торгують або працюють у Словаччині, і уряд не чинитиме жодних перешкод для цього”, – наголосив міністр.


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