Суспільство

Словаччина продовжить підтримку українських біженців до кінця 2023 року

25 Травня 2023 07:22
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біженці, Словаччина

Уряд Словаччини ухвалив рішення щодо підтримки біженців з України. Зокрема, приватні особи й готельні установи, які й надалі будуть поселяти у себе українських біженців, отримуватимуть від уряду фінансову дотацію, її розмір наразі не був оприлюднений.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ухвалюючи рішення щодо продовження періоду надання підтримки біженцям з України, словацький уряд взяв до уваги «воєнний конфлікт в Україні, який триває».

Рішення щодо надання підтримки українським біженцям продовжене до кінця 2023 року.

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вимушеними мігрантами стали понад 13 мільйонів українців, про це свідчать підрахунки ООН (з них понад 5 мільйонів внутрішньо переміщені особи, близько 8 мільйонів – біженці).


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