Політика

Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29

18 Березня 2023 19:51
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Словаччина, літаки

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони «Куб».

Надь зазначив, що завдяки словацькій техніці Україна зможе захистити якнайбільше людських життів, повідомляє Радіо Свобода.

Міноборони Словаччини також наголосило, що безкоштовна передача Києву військової техніки відповідає зовнішньополітичним інтересам Братислави та загальним принципам міжнародного права.

Про те, що словацький уряд схвалив передачу МіГ-29 Україні, стало відомо 17 березня. Ймовірно, йдеться про десять винищувачів, які до вересня минулого року перебували на озброєнні у Словаччині і три – зняті з озброєння, їх використають на запчастини.

За словами Надя, винищувачі оцінюються у 400 мільярдів доларів. Як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу Братислава отримає 900 мільярдів євро від Європейського фонду миру та сучасні американські технології на 700 мільйонів доларів.


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