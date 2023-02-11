Словаччина готова до офіційних переговорів щодо передання Україні МіГ-29

Влада Словаччини може почати переговори з Єврокомісією щодо доправлення винищувачів МіГ-29 в Україну для захисту від російської агресії.

Про це 10 лютого на пресконференції у Братиславі заявив виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Едуард Хегер, пише SME.

Хегер підтвердив, що український президент просив його про винищувачі МіГ-29. Він додав, що зараз можна починати процес узгодження поставок. Списані винищувачі, які Словаччина не використовуватиме, можуть врятувати життя в Україні.

“Україна захищається. Скоро буде рік, як Росія напала на Україну”, – нагадав Хегер, додавши, що Україна хоче миру.

Він також відповів на слова Роберта Фіцо, який сказав, що ми повинні відправити ковдри людям в Україні. «Посилати ковдри людям, які вмирають, — це повний цинізм», — додав прем’єр. За його словами, політика Фіцо може повернути нас на десятиліття назад, у чорну діру політики.

Прем’єр також нагадав, що в обмін на наші військові засоби ми отримали танки і ЗРК “Патріот”. Крім того, за його словами, “за будь-яку допомогу, яку ми надсилаємо Україні, ми просимо гроші з інструменту миру Європейського Союзу”.

За словами міністра оборони Наді, якщо “ми доставимо винищувачі в Україну, то ймовірно, отримаємо якусь компенсацію, або матеріальну, або фінансову. Ми ведемо інтенсивні переговори про це”, – сказав міністр оборони.