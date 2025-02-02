Скандал у USAID: посадовців відсторонили після конфлікту з представниками офісу Маска

Двох високопосадовців служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відсторонили від роботи після того, як вони відмовили представникам Department of Government Efficiency (DOGE), створеного Ілоном Маском, у доступі до систем агентства.

За даними CNN, інцидент стався у суботу ввечері, коли представники DOGE спробували фізично проникнути до штаб-квартири USAID у Вашингтоні. Їм заблокували вхід, але вони наполягали на доступі, погрожуючи викликати федеральних маршалів. Джерела повідомляють, що вони намагалися отримати доступ до систем безпеки, особових справ співробітників та класифікованої інформації.

Відстороненими виявилися директор служби безпеки USAID Джон Вурхіс та його заступник. Це лише частина масштабних змін, що відбуваються в агентстві після приходу нової адміністрації Дональда Трампа.

Чутки про ліквідацію USAID

У Вашингтоні зростають побоювання, що адміністрація Трампа навмисно демонтує USAID. За неофіційною інформацією, президент може підписати указ про об’єднання агентства з Державним департаментом, що, за словами демократів, є незаконним.

Раніше понад *60 високопосадовців USAID також були відсторонені за підозрою у спробі обійти новий указ щодо зовнішньої допомоги. Ще одного чиновника усунули за те, що він намагався скасувати це рішення, не знайшовши доказів правопорушень.

USAID щороку розподіляє мільярди доларів на подолання бідності, боротьбу з хворобами та ліквідацію наслідків стихійних лих. Агентство працює у близько 130 країнах, а його штат налічує понад 10 000 співробітників.