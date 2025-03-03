Скандал із домаганнями у львівському університеті: етична комісія рекомендує звільнити 87-річного професора

Комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ рекомендувала ректору звільнити професора Йосипа Лося через аморальні вчинки. Колишні студентки масово звинувачують викладача факультету журналістики Львівського університету ім. Івана Франка у домаганнях.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

На засіданні комісії з питань етики та професійної діяльності ЛНУ виступила колишня студентка факультету, а також журналістка видання NGL.media Катерина Родак, яка першою публічно розповіла про домагання з боку Йосипа Лося. Дівчина пояснила, що тоді промовчала, бо не відчувала себе у безпеці і не була впевнена, що їй повірять і захистять. А розповісти зараз її надихнули інші жінки та чоловіки, які говорять про випадки домагань у вишах.

Журналістка зачитала перед комісією кілька свідчень інших випускниць факультету.

“Я роздрукувала вам понад 30 таких заяв, ви можете з ними ознайомитись. Це все свідчення студенток факультету журналістики, ви можете їх легко ідентифікувати, пошукати їхні особові справи в архівах факультету. Як пояснити, що всі ці жінки, які пройшли через університет, також звинувачують професора Лося у негідній поведінці? Невже їх усіх підкупили чи змусили таке казати? Ні, це прямі свідчення, що цей професор десятками років практикував домагання та насильство”, – говорить дівчина.

Катерина Родак додала, що студентки неодноразово звертались усно на кафедру зарубіжної преси, до декана та окремих викладачів щодо неприпустимої поведінки Йосипа Лося, проте реакції не було.

Також виступив представник Уповноваженого із прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, який підтвердив, що надійшли звернення від колишніх студенток. За його словами, вони вже скеровані до Нацполіції для надання оцінки.

Очільниця студентського уряду Анжеліка Кульчицька підтримала Катерину і закликала комісію розірвати трудовий договір з Йосипом Лосем. У результаті таємного голосування члени комісії ухвалили рішення рекомендувати ректору Львівського національного університету імені Івана Франка, професору Мельнику Володимиру Петровичу, звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси ЛНУ імені Івана Франка.

Сам Йосип Лось не прийшов на засідання комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського університету.

“Це питання буде вирішувати суд, є повістка до суду”, – сказав Йосип Лось.

У відділі комунікації поліції Львівщини повідомили, що станом на 18:00 3 березня правоохоронці проводять перевірку за цими фактами, наразі кримінальне провадження не відкрили.