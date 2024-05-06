Сі Цзіньпін пообіцяв Макрону не продавати Росії зброю 

Китай обіцяє не продавати Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Укрінформ.

“Ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення”, – заявив Макрон. Він також подякував Сі за “момент координації” перед візитом Путіна до Китаю.

За словами президента Франції, це дасть змогу визначити, “чи є бажання рухатися до тривалого миру, тобто такого, який єдиний забезпечить мир, безпеку і стабільність в усьому регіоні, і який поважає міжнародне право”.

Макрон згадав про Форум миру в Швейцарії та заявив, що вони з Сі домовились “сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення миру”.