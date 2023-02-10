Швейцарія заборонила Іспанії передавати Україні зенітні установки

Влада Швейцарії відповіла відмовою на прохання Мадрида про передачу Україні зенітних установок швейцарського виробництва.

У Женеві послалися на закон, який забороняє реекспорт військового обладнання до країн, де відбувається внутрішній чи міжнародний збройний конфлікт.

Як передає агентство Reuters, у січні влада Іспанії звернулася до Швейцарії за дозволом на передачу Україні двох 35-мм зенітних установок.

Раніше швейцарська влада наклала вето на аналогічні прохання від Данії та Німеччини, які планували передати Україні бронемашини та боєприпаси швейцарського виробництва.

Швейцарія зберігає нейтралітет стосовно будь-яких збройних конфліктів протягом двох століть, проте останнім часом влада країни перебуває під наростаючим тиском з боку своїх громадян, які все більше схиляються до скасування існуючих обмежень.

Ряд швейцарських політиків розгорнули кампанію щодо внесення змін до чинного законодавства, і це питання зараз перебуває на розгляді у парламенті.