Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже $200 млн

Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні з початку війни, внаслідок чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи більше 22 мільярдів крон (2 млрд доларів).

Йонсон повідомив на прес-конференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Jas Gripen до України.