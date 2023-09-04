Шольц показав свої травми з пробіжки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц показав травми на обличчі, які він нещодавно отримав під час пробіжки. Відповідне фото він опублікував у Twitter.

На знімку можна побачити садна на обличчі політика, а також “піратську” пов’язку на правому оці.

“Чекаю мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді”, — заявив Шольц.

Раніше стало відомо, що канцлер впав та отримав травми під час пробіжки.