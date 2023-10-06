Шольц не підтримує передачу Taurus Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц фактично визнав, що не підтримує передачу Україні крилатих ракет Taurus тому, що їх використання, мовляв, потребує участі солдатів Бундесверу.

Цей аспект він уперше згадав на пресконференції за результатами зустрічі лідерів ЄС у Гранаді у відповідь на запитання, якими є для нього «червоні лінії» в питанні передачі Україні ракет, пише Укрінформ.

«Для нас є один пункт: участь німецьких солдатів у будь-якій активності, навіть за межами України, є для нас неможливою», – сказав Шольц.

При цьому канцлер запевнив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну, та нагадав, що вже зараз ФРН є другим найбільшим постачальником озброєнь для України, який далеко випереджає решту європейських партнерів. Він також підкреслив, що Німеччина передає ту зброю, якої ЗСУ потребують найбільше, а саме системи ППО, артилерію та амуніцію.

Напередодні Шольц підтвердив те, про що повідомляли ЗМІ: він не погоджується, принаймні зараз, передавати Україні ракети Taurus.