Шмигаль заявив, що Україна реалізує перші у світі проєкти захисту енергооб’єктів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головні фактори, що забезпечують стабільність енергетичної галузі держави, зазначивши, що Україна реалізує зараз проєкти захисту енергооб’єктів, які ніхто у світі досі не робив.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр підкреслив, що першим фактором стабільності енергосистеми України є наша система ППО. «Україна сьогодні має кращу систему ППО. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою», – сказав він.

Другим фактором, за його словами, є зменшення кількості ракет у Росії, а сама спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж йому б хотілося.

Третій фактор, який забезпечує стабільність української енергосистеми, зазначив Шмигаль, є проведена велика ремонтна кампанія на енергооб’єктах. «Маємо сьогодні в роботі 7 атомних енергоблоків, ще 2 завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Станом на сьогодні ми також відремонтували понад 80% магістральних мереж», – розповів він.

Наступним фактором стабільності Прем’єр назвав захист енергооб’єктів. За його словами, Україна робить зараз такі проєкти захисту, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується також робота над децентралізацією енергосистеми.

Ще одним фактором стабільності галузі, за словами Шмигаля, є системна робота з міжнародними партнерами. Він нагадав, що Україна отримала 2,3 мільярда доларів на відновлення та захист енергетики і розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт.

І нарешті шостим фактором стабільності української енергосистеми керівник уряду назвав достатню кількість енергоресурсів та збільшення їх видобутку. «Вперше пройдемо зиму, як обіцяє «Нафтогаз», за рахунок нашого власного газу. Маємо у сховищі 15 млрд кубометрів газу, які стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону», – наголосив Прем’єр.