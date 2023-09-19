Економіка

Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

19 Вересня 2023 13:16
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зерно, кабмін

Україна подасть позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Але можливий компроміс.

Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

“Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України”, – написав він.

За його словами, такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. “Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки”, – додав прем’єр

Шмигаль повідомив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

“Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн”, – додав він.


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