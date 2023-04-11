Шмигаль прибув до Канади

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок під час робочого візиту до Канади зустрінеться з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо і міністром фінансів Канади Христею Фріланд, повідомила пресслужба урядового порталу.

“За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів”, – ідеться в повідомленні.

Крім того, цього тижня очільник українського уряду відвідає Вашингтон (США) для участі в щорічному форумі Spring Meetings, який проводить група Світового банку та Міжнародний валютний фонд.

“У Вашингтоні Денис Шмигаль проведе зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, міністеркою фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку”, – зазначили у відомстві.