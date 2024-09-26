Шмигаль показав як будують захисні споруди на українських енергообєктах

Цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії.

“Але своїх цілей російські терористи не досягли — енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано”, – повідомив Шмигаль.

Також прем’єр оглянув хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях Миколаївщини.

“Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів”, – розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оглянув хід будівництва захисних споруд на підстанціях у Миколаївській області / Фото: t.me/Denys_Smyhal



Зараз Україна будує систему розподіленої генерації, щоб мати безпечну і стійку систему енергетики.

“У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів”, – додав прем’єр.