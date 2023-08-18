Суспільство

Шмигаль обговорить транзит українського зерна з України зі своїм румунським колегою

18 Серпня 2023 14:30
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Шмигаль, румунія, зерно

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув 18 серпня до Бухареста, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити транзит українського зерна через Румунію, захист румунських сільгоспвиробників та підтримку прав румуномовних меншин в Україні.

Про це Чолаку розповів перед початком засідання уряду, повідомляє NewsMaker.

«Сьогодні важливий день, бо у нас перебуває з офіційним візитом Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обговоримо питання регіональної безпеки, наші можливості щодо транзиту українського зерна для забезпечення продовольчої безпеки та питання захисту румунських фермерів та дотримання прав наших меншин в Україні», — сказав він.


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