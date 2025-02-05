Суспільство

Школярів без ID-картки недопустять до НМТ-2025
5 Лютого 2025 08:02
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ID-картка громадянина України / Фото: Міністерство освіти та науки
ID-картка громадянина України / Фото: Міністерство освіти та науки

Випускники, які планують складати національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році, повинні оформити ID-картку.

Про це повідомило Міністерство освіти.

У відомстві нагадали, що реєстрація на основну сесію НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня 2025 року. Оскільки оформлення першого паспорта громадянина України (ID-картки) займає 20 робочих днів, МОН закликає випускників подбати про документ заздалегідь.

ID-картку необхідно оформити тим, хто досяг 14-річного віку та ще не отримував паспорт, а також усім, хто планує проходити НМТ у 2025 році. Отримати документ можна в:

  • центрах обслуговування “Паспортний сервіс”;
  • підрозділах Державної міграційної служби за місцем проживання;
  • центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Тестування НМТ у 2025 році відбудеться у два етапи:

  • основна сесія — з 14 травня до 25 червня;
  • додаткова сесія — з 14 до 25 липня.

Основний період реєстрації триватиме з 6 березня до 3 квітня. До 8 квітня вступники матимуть змогу внести зміни у свої дані, зокрема обрати інший предмет або населений пункт для проходження тесту.


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