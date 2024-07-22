Що відомо про потенційну кандидатку в президенти США Камалу Гарріс

Президент США Джо Байден після того як оголосив про відмову брати участь у президентських перегонах, вибрав кандидатку замість себе. Нею стала Камала Гарріс.

Освіта та кар’єра

Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в місті Окленд, штат Каліфорнія. Батько Камали — Дональд Гарріс — економіст і почесний професор Стенфордського університету. Її мати — Шаямала Ґопалан — науковиця, яка досліджувала рак молочної залози.

Гарріс закінчила Університет Говарда та Гастінгський коледж Каліфорнійського університету.

Вона розпочала кар’єру на посаді заступниці окружного прокурора (1990-1998 роки), спеціалізувалася на справах про сексуальне насильство над дітьми, а також на справах про вбивства та пограбування.

У 1998 році Гарріс призначили керівним прокурором кримінального відділу в офісі окружного прокурора Сан-Франциско, потім — головою відділу прокурора міста Сан-Франциско у справах сімей і дітей.

У 2004-му вона стала першою жінкою — окружним прокурором Сан-Франциско. А за шість років — генеральною прокуроркою Каліфорнії. Під час її роботи в цьому штаті побільшала кількість обвинувальних вироків, Гарріс домоглася мільярдних компенсацій для ошуканих шахраями каліфорнійців. Також вона просувала права ЛГБТ-спільноти, зокрема у 2013-му організувала перше одностатеве весілля — одразу ж, як федеральний суд дозволив такі шлюби.

2016 року Гарріс стала сенаторкою від Каліфорнії.

У січні 2019-го посадовиця розпочала президентську кампанію від Демократичної партії під гаслом “Камала Гарріс для людей”. Але згодом пішла з перегонів, пояснивши це браком фінансів. На тих виборах переміг Джо Байден та зробив Гарріс віцепрезиденткою.

Рейтинги Гарріс

Агенство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що кандидатуру Камали Гарріс підтримують лідери Демократів у всіх 50 штатах. За декілька годин після того, як Джо Байден знявся з перегонів, платформа збору коштів від Демократичної партії ActBlue заявила, що вже зібрала 46,7 млн доларів пожертвувань на передвиборчу кампанію Гарріс (у Байдена на кампанію було близько 100 млн доларів).

Позиція щодо України

Віцепрезидентка США засудила окупацію Криму та російське вторгнення на Донеччину та Луганщину. У лютому 2022-го, коли росія повномасштабно пішла на Україну, вона наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й захист демократії та свободи. Вона також закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні, коли там виникла із цим затримка.

У червні Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Тоді вона наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

Камала Гарріс стала фавориткою демократів на номінацію кандидата на президентські вибори ще до офіційного повідомлення Джо Байдена про вихід із перегонів.

Водночас кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп через кілька хвилин після того, як Байден зробив заяву, сказав CNN, що Гарріс — це легший противник, ніж чинний глава держави.

Перед цим New York Times, посилаючись на джерела, писав, що команда Трампа готує кампанію з дискредитації віцепрезидентки на випадок, якщо вона замінить Байдена.