Суспільство

Ще три громади у Харківській області оголосили про евакуацію

2 Березня 2023 14:10
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евакуація, куп'янськ

У Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію з 10 населених пунктів Вільхуватської громади, а також усієї Дворічанської та Петропавлівської громад. У Куп’янській та Курилівській громаді обов’язкова евакуація передбачена для дітей та маломобільних людей.

Про це Суспільне Харків розказав т.в.о начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Прийняли рішення щодо обов’язкової евакуації населення з 10 населених пунктів Вільхуватської громади, які наближені до кордону і перебувають під обстрілами, з усієї Дворічанської та Петропавлівської громади”, — розказав Канашевич.

“Ми такі, щоб вивезти всіх. Але ж ви розумієте, що значна більшість людей не хочуть виїжджати навіть попри обстріли”, – зазначив він.

За його словами, з евакуацією допомагають волонтери та обласна влада: “Автобуси надають. Автомобілі надають волонтери. Червоний Хрест на своїх автомобілях виїжджає, вивозить людей”.


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