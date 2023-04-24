Суспільство

Севастополь атакували морські безпілотники

24 Квітня 2023 07:10
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крим

Базу російського флоту в Севастополі в ніч проти понеділка атакували морські безпілотники, атака відбита – про це повідомив призначений Кремлем голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

“Сьогодні, починаючи з 3.30 ранку було здійснено спробу атаки на Севастополь. За ситуацією на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об’єкти не пошкоджені”, – написав Развожаєв у телеграмі.

Українська сторона повідомлення про атаку морських дронів не коментувала.


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