Севастополь атакували морські безпілотники

Базу російського флоту в Севастополі в ніч проти понеділка атакували морські безпілотники, атака відбита – про це повідомив призначений Кремлем голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.
“Сьогодні, починаючи з 3.30 ранку було здійснено спробу атаки на Севастополь. За ситуацією на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об’єкти не пошкоджені”, – написав Развожаєв у телеграмі.
Українська сторона повідомлення про атаку морських дронів не коментувала.
Ночью гавань Севастополя была атакована морскими дронами.— Головне в Україні (@glavnoe_ua) April 24, 2023
Как заявил «губернатор» Севастополя, один дрон уничтожили на подходе, другой взорвался на внешнем рейде. pic.twitter.com/n8gFXYsRDI