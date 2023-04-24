Севастополь атакували морські безпілотники

Базу російського флоту в Севастополі в ніч проти понеділка атакували морські безпілотники, атака відбита – про це повідомив призначений Кремлем голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

“Сьогодні, починаючи з 3.30 ранку було здійснено спробу атаки на Севастополь. За ситуацією на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об’єкти не пошкоджені”, – написав Развожаєв у телеграмі.

Українська сторона повідомлення про атаку морських дронів не коментувала.

Ночью гавань Севастополя была атакована морскими дронами.



Как заявил «губернатор» Севастополя, один дрон уничтожили на подходе, другой взорвался на внешнем рейде. pic.twitter.com/n8gFXYsRDI — Головне в Україні (@glavnoe_ua) April 24, 2023