Серія вбивств у Лонг-Айленді: архітектора звинувачують у вбивстві трьох із 11 жертв

Влада нью-йоркського округу Лонг-Айленд пообіцяла продовжити розслідування серії вбивств на пляжі Гілго-Біч після того, як архітектора Рекса Хойєрманна звинуватили у вбивствах трьох з одинадцяти людей, чиї тіла були виявлені неподалік пляжу.

59-річному Рексу Хойєрманну пред’явлені звинувачення у вбивстві Меліси Бартелемі, Меган Уотерман та Ембер Костелло, які загинули понад десять років тому. Крім того, Хойєрманн є головним підозрюваним у вбивстві Морін Брейнард-Барнс.

Тіла вбитих були пов’язані і заховані в густому підліску вздовж віддаленого пляжного шосе через затоку від спільноти Массапека-Парк, де Хойєрман прожив все своє життя. Слідчі не думають, що одна людина змогла вбити 11 людей.

“Ми збираємося продовжувати працювати, розслідувати і спробувати трохи розставити крапки над “і” для всіх сімей жертв”, – сказав окружний прокурор округу Саффолк Рей Тірні.

59-річного Хойєрмана було заарештовано пізно ввечері в четвер, через півтора роки після того, як влада сформувала міжвідомчу робочу групу зі слідчими з ФБР, а також поліцейських управлінь на рівні муніципалітету і штату, спрямовану на розкриття справи. У п’ятницю йому було пред’явлено звинувачення.

Хойєрманн вперше опинився серед підозрюваних у березні 2022 року, коли детективи розпочали пошуки належного йому пікапа, в якому, за словами свідка, поїхала одна із загиблих жінок. У березні детективи витягли ДНК Хойєрманна зі сміттєвого бака поруч із його будинком – недоїденого ним шматка піци виявилося достатньо, щоб витягти генетичні дані та порівняти їх із доказами, знайденими на тілі однієї з жертв, повідомила влада.

«Ми ніколи не припиняли працювати і продовжуватимемо працювати не покладаючи рук, поки не відновимо справедливість для всіх постраждалих сімей», – сказав комісар поліції округу Саффолк Родні Харрісон.

Хойєрман опинився у в’язниці без застави після того, як його адвокат, який виступав від його імені, відмовився визнавати провину на судовому засіданні, яке відбулося в п’ятницю в суді в Ріверхеді. Адвокат Хойєрманна, Майкл Браун, зазначив, що його клієнт заявив про свою непричетність до вбивств.

Слідчі продовжують обшукувати будинок Хойєрманна, що знаходиться приблизно за 25 хвилин їзди від затоки Саут-Ойстер до пляжу Гілго-Біч, де у 2010 – 2011 роках було знайдено тіла 11 молодих жінок. Усі загиблі дівчата були секс-робітницями. Серія вбивств поставила слідство в глухий кут, а гіпотеза про існування серійного вбивці викликала величезний суспільний інтерес. Документальний серіал «Втрачені дівчата», автори якого намагалися розслідувати вбивства на Гілго-Біч, було викладено у 2020 році на платформі Netfix.