Суспільство

Сенцова поранили на фронті

17 Липня 2023 10:24
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зсу, обстріл, фронт

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов повідомив, що під час десантування його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл.  

Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото з машини швидкої допомоги. 

Олег Сенцов з побратимами під час десантування потрапив під артилерійський обстріл. Троє людей отримали уламкові поранення. Сенцову витягли уламки з обличчя. Він також повідомив, що під час артилерійського обстрілу бійці перебували в машині Бредлі, яка врятувала їм життя.

“Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре – запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!”, – йдеться у дописі.


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